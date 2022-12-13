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أبدى جابريال باتيستوتا، أسطورة منتخب الأرجنتين، سعادته بتأهل التانجو إلى نهائي كأس العالم.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز أمام منتخب كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي اقيم على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وقال باتيستوتا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «ميسي لاعب متكامل، قدم مباراة رائعة ومميزة أتمنى أن يحمل اللقب في النهاية».

وأضاف: «جزء كبير من العالم يتمنى أن يفوز ميسي بهذا الكأس أتمنى أن تتحقق تلك الأمنية، الجميع خلف الأرجنتين من أجل ميسي».

وأكمل: «ميسي يستحق الفوز باللقب، لقد صنع كل شيء من أجل هذا، أهنئه على تخطي رقمي، هو أسطورة للأرجنتين».

وحقق ليونيل ميسي صانع ألعاب منتخب التانجو، رقما مميزا بعدما تألق أمام كرواتيا، في مباراة نصف نهائي كأس العالم.

وأصبح 6 لاعب يسجل في دور الـ16 ودور الـ8 ونصف نهائي المونديال، بعد سالفاتوري سكالاتشي مونديال 90 وربرتو باجيو في مونديال 1994 ستويتشكوف في مونديال 1994 أيضا وسوكر في 1998 وشنايدر في مونديال 2010.