أثار مقطع مصور يظهر عملية قتل راكب دارجة نارية في لبنان لسائق سيارة بسبب خلاف بسيط على أفضلية المرور غضبا واسعا، داعين إلى ضبط حالة انفلات السلاح الفردي المنتشر بين سكان البلاد بشكل كبير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا يدعى "عبد الله. ع" قد أصيب برصاصة في رأسه خلال إشكال فردي على أفضلية مرور وقع بالقرب من أفران (مخابز) المير في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس شمالي البلاد.

وذكر شهود عيان أن الضحية كان قد اختلف مع شخص يقود دراجة نارية على أفضلية المرور ليعمد بعدها الأخير إلى إطلاق النار من سلاح فردي على المجني عليه قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

عملية القتل لم تستغرق أكثر من عشرين ثانية والسبب تافه .أفضلية المرور لشخص متهور .



لبنان .طرابلس . الزاهرية pic.twitter.com/iiHz5u7B3q — منصور عبدالله محمد 1️⃣ (@aboalamirb) December 12, 2022

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، عن النائب أشرف ريفي قوله إن قتل ذلك الشاب"بدمٍ بارد في طرابلس يسلّط الضوء على خطورة الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تحولت الى انفلاتٍ أمني مقلق حول حياة أهل طرابلس إلى جحيم".

وأضاف: "نطالب القوى الأمنية والعسكرية بذل المزيد من الجهد لضبط الأمن كي لا نصل إلى المحظور. كل العزاء لعائلة الضحية"، كما نقلت شبكة "الحرة.

من جهته، قال الإعلامي اللبناني بسام أبو زيد في تغريدة له أن القتيل "ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة لأشخاص فقدوا كل حس بالإنسانية وامتهنوا الإجرام".

وتابع: "بس (فقط) لأن ما قربلو شوي (لم يفسح له المجال قليلا) ليقطع بدراجته النارية فأطلق النار عليه".