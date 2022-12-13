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حرص الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل الذي يستضف مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.

ورغم أن منتخب البرازيل ودع منافسات البطولة من الدور الربع النهائي أمام كرواتيا إلا أن رونالدينيو حرص على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم صديقه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

وحسم منتخب كرواتيا والأرجنتين تأهلهم إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على البرازيل وهولندا في دور الـ 8.

وكان ليونيل ميسي قد أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في بطولة كاس العالم.