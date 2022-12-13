 كأس العالم.. نجم البرازيل يصفق على هدف ميسي التاريخي في كرواتيا - بوابة الشروق
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كأس العالم.. نجم البرازيل يصفق على هدف ميسي التاريخي في كرواتيا

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 10:06 م

حرص الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل الذي يستضف مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.

ورغم أن منتخب البرازيل ودع منافسات البطولة من الدور الربع النهائي أمام كرواتيا إلا أن رونالدينيو حرص على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم صديقه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

وحسم منتخب كرواتيا والأرجنتين تأهلهم إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على البرازيل وهولندا في دور الـ 8.

وكان ليونيل ميسي قد أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في بطولة كاس العالم.


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