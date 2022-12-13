السلطات الإيطالية تلقي القبض على نحو 140 من المشتبه في تورطهم بجرائم المافيا

ألقت السلطات الإيطالية القبض على نحو 140 فردا من المشتبه في تورطهم في جرائم المافيا، في عمليتين على مستوى البلاد، بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء.



وفي البر الرئيسي، ألقت الشرطة القبض على 65 من المشتبه بهم في إقليم كالابريا الواقع جنوبي البلاد، وعلى 13 آخرين في مدينة بريشيا في شمال البلاد، في عملية أطلق عليها اسم "بلو نايت" (الليلة الزرقاء).



وأفادت تقارير بأن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة "ندرانجيتا" في كالابريا، وهي واحدة من منظمات المافيا الرائدة في تجارة المخدرات بأوروبا.



ويتهم الإدعاء الأفراد بالانتماء إلى منظمة المافيا وتهريب المخدرات وغسل الأموال والابتزاز.



وفي عملية أخرى استهدفت الجرائم المنظمة في جزيرة صقلية، ألقت الشرطة القبض على نحو 60 شخصا، تم إرسال 48 منهم إلى السجن.



ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المخدرات بين كالابريا وصقلية.