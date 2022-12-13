 رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة نووية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة نووية

سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:56 ص
أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو، اليوم الثلاثاء، أن بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة قنبلة نووية، مشيرا إلى أن بلاده وحلفاءها مستعدين دائما للاستفزاز الكبير من قبل الشمال.

وقال هان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- "لدينا دائما استعدادات لهذا النوع من العمل غير المرغوب فيه، ولكن لا يمكننا في هذه اللحظة تحديد نوع الرد".

ووصف هان تعزيز قدرات الردع بأنه "الخط الأكثر تشددا"، لكن من الطبيعي لأي دولة زيادة مستوى الاعتماد على الذات من حيث الأمن، موضحا أن إطلاق صاروخ عابر للقارات، سيكون، بلا شك أمرا كبيرا بالنسبة لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ متوسطة إلى طويلة المدى حتى الآن خلال العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري ما سيكون تجربتها النووية السابعة.

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