 الصحة الفلبينية: الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا لا تدعو إلى القلق - بوابة الشروق
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الصحة الفلبينية: الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا لا تدعو إلى القلق

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:57 ص
أكدت وزراة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد لا تدعو إلى القلق.

وذكرت الوزارة -حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية- أن جميع المناطق تحت تصنيف الحالات منخفضة الخطورة، ومازالت معدلات الدخول إلى المستشفيات تحت السيطرة.

وأشارت القناة إلى أنه -خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبرالجاري- سجلت الفلبين 8 آلاف و292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى بنسبة 7 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وحتى أمس، سجلت الفلبين 18 ألفا و355 حالة نشطة من فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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