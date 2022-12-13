الصحة الفلبينية: الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا لا تدعو إلى القلق

أكدت وزراة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد لا تدعو إلى القلق.



وذكرت الوزارة -حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية- أن جميع المناطق تحت تصنيف الحالات منخفضة الخطورة، ومازالت معدلات الدخول إلى المستشفيات تحت السيطرة.



وأشارت القناة إلى أنه -خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبرالجاري- سجلت الفلبين 8 آلاف و292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى بنسبة 7 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.



وحتى أمس، سجلت الفلبين 18 ألفا و355 حالة نشطة من فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.