البرتغال تتعرض لفيضانات بعد أمطار غزيرة وشوارع لشبونة تغمرها المياه

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أتسببت الأمطار الغزيرة في البرتغال وخاصة حول العاصمة لشبونة في حدوث فيضانات وغرق الشوارع بالمياه، حسبما أظهرت تقارير تليفزيونية.

وتحدث كارلوس مويداس عمدة لشبونة عن أوضاع "فوضوية"، حسبما قالت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية اليوم الثلاثاء. وكانت المدينة قد تعرضت لفيضانات الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن مويداس قوله "لم يحدث من قبل أن تعرضنا لهذا التتابع السريع".

وتعذر استخدام العديد من الطرق إلى العاصمة نظرا لغرق الأنفاق، بينما تزال قطارات الأنفاق تعمل ولكن بقيود. كما دعت السلطات المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم إذ كان هذا ممكنا.

وأكد مويداس أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، لكنه أشار إلى إجلاء بعض المواطنين من منازلهم.

وتعرضت إسبانيا أيضا لفيضانات، تسببت في غرق الطرق في الأندلس.