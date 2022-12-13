مفوضية اللاجئين: ‏%74 من اللاجئين تستضيفهم الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إحدى منظمات الأمم المتحدة، أن ‏%74 من اللاجئين يتم استضافتهم في دول ذات دخل متوسط ومنخفض.



وقالت مفوضية اللاجئين، في بيان: "‏نحن بحاجة للمزيد من تقاسم المسؤولية في الاستجابة العالمية للاجئين".



وعرضت مفوضية اللاجئين، تقرير الاتجاهات العالمية الذي تصدره كل عام، والذي يرصد الاتجاهات الإحصائية الرئيسية وآخر أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا وعديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أعداد الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم أو مناطقهم الأصلية.



وفي تقريرها المنشور في 2022، جاءت تركيا وكولومبيا وأوغندا أكبر ثلاث دول مضيفة للنازحين عبر الحدود، وارتفع عدد اللاجئين في تركيا وجميعهم تقريبا من السوريين إلى 3.8 مليون شخص في عام 2021، أما في كولومبيا، فقد ازداد عدد المهجرين عبر الحدود لديها إلى 1.8 مليون، حيث لجأ إليها 113 ألف فنزويلي إضافي خلال العام.



واستضافت أوغندا ثالث أكبر عدد من اللاجئين، حيث بلغ تعداد اللاجئين فيها 1.5 مليون في نهاية عام 2021 معظمهم من جنوب السودان 63%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 29%.



يفضل معظم الأشخاص المضطرين للفرار من الصراع والاضطهاد البقاء بالقرب من بلدانهم الأصلية، في عام 2021 استضافت الدول المجاورة نحو ثلاثة أرباع المهجرين عبر الحدود.



ولكن ما زالت البلدان منخفضة الدخل تستضيف نسبة كبيرة بشكل غير متناسب من سكان العالم النازحين، وبحسب تصنيف البنك الدولي للدخل في 2021، تستضيف البلدان منخفضة الدخل 22% من الأشخاص المهجرين عبر الحدود، ويشمل ذلك أعدادا كبيرة جدا من اللاجئين في أوغندا والسودان وإثيوبيا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



واستضافت البلدان ذات الدخل المتوسط المتدني مثل باكستان وبنجلاديش وجمهورية إيران الإسلامية نسبة 21 بالمائة أخرى.



أما البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، بما في ذلك تركيا وكولومبيا ولبنان والأردن، فقد استضافت 40 بالمائة من مجموع النازحين عبر الحدود، فيما استضافت البلدان مرتفعة الدخل والتي تمثل معظم الثروة العالمية نسبة 17 بالمائة فقط من النازحين عبر الحدود.



تشمل فئة البلدان الأقل نموا 46 دولة بما في ذلك بنجلاديش وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن تمثل هذه البلدان معا أقل من 1.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومع ذلك فقد استضافت أكثر من 27 بالمائة من جميع النازحين عبر الحدود في جميع أنحاء العالم، ففي نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين في البلدان الأقل نموا 7 ملايين شخص.