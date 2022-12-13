نائب اتحاد المصريين بالخارج: التيسيرات الجديدة في قانون استيراد السيارات بداية الغيث

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، أصدر بيانًا اليوم أفاد بإلغاء تطبيق كل الأوراق الخاصة بتصدير السيارات؛ الفاتورة وكشف الحساب البنكي، من قبل الجهة السعودية ممثلة في وزارة الخارجية، والقنصلية العامة المصرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات في السابق، كانت تشمل تصديق فاتورة شراء السيارة من الغرفة التجارية الصناعية السعودية، ثم تصدق من الخارجية السعودية، ثم القنصلية العامة في جدة أو الرياض، منوهًا إلى أن الأمر يستغرق وقتًا وتكلفة.



وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة في قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج تعد «بداية الغيث»، موضحًا أنها مازالت لا تلبي كل طلبات وطموح المصريين في الملف الذي وصفه بـ«الشائك».



وطالب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، الدولة بإجراء ورش عمل تخص المصريين والاجتماع برموز الجالية، قبل إصدار أي قانون يخص المصريين في الخارج.



وذكر أن مطالب المصريين في الملف، تسمح باستفادة الدولة من أكبر كمية من العملة الصعبة، تدخل البنك المركزي المصري، منوهًا إلى أن السنة مهلة إرسال النقود، غير كافية إطلاقا لسداد قسط السيارة، وإرسالها على مصر.



وأوضح أن المصريين أصحاب الدخل المتوسط والأقل من متوسط في السعودية، يشترون السيار بنظام «التأجير المنتهي بالتملك»، مشددًا على أهمية المساواة بين المصريين المغتربين في أي دولة بالعالم.



وتابع: «المصري في ألمانيا لو يصدر سيارة بـ8710 دولارات، فالمقيم في المملكة يدفع 51 ألفا و697 دولارًا، ومن أهم مطالبنا المساواة بين المصريين في أي مكان».



ولفت إلى المطالبة بتعديل وجود المبالغ في الحساب قبلها بـ3 أشهر؛ لأن الشخص المغترب يحول الراتب لأهله في مصر، ولا يترك مبلغًا كبيرًا في الحساب لتجنب المساءلة القانونية، مقترحًا تطبيق حظر على بيع السيارة لمدة 5 سنوات، لمنع المتاجرة بالسيارات المستوردة.



وأعلن السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، في بيان صادر اليوم من القنصلية العامة المصرية بالرياض، أنه قد تقرر إلغاء القيد الخاص بالتصديق على المستندات المقدمة من المصري المقيم بالخارج والخاصة باستيراد السيارات في إطار هذا القانون فقط، وذلك خلال الفترة المحددة لاستيراد السيارات.