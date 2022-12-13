ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع في رومانيا خلال نوفمبر الماضي



ارتفع معدل التضخم في رومانيا بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث دفعت تكاليف الطاقة والغذاء الأعلى معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ نحو عقدين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء، اليوم الثلاثاء، القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8ر16% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بـ3ر15% في أكتوبر الماضي.



وقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 3ر1% على أساس شهري.



وقد سعى البنك المركزي الروماني لكبح التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة عشر مرات متتالية، ليبلغ معدل الفائدة 75ر6%.



ومازال من المتوقع أن يبقي معدل التضخم مرتفعا حتى مطلع 2024