إسلام آباد: تأجيل طعن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قضية عزله

أرجأت محكمة إسلام آباد العليا القضية التي أقامها رئيس الوزراء السابق عمران خان، والتي يطعن فيها على حكم إسقاط عضويته البرلمانية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جوهر علي خان، محامي رئيس الوزراء السابق، قوله عبر الهاتف إن محكمة إسلام أباد العليا أرجأت القضية إلى 20 ديسمبر.

يذكر أن لجنة الانتخابات الباكستانية كانت استبعدت نجم الكريكيت السابق من عضوية البرلمان في أكتوبر بتهمة إخفاء أموال اكتسبها من بيع هدايا حكومية كان تلقاها خلال رحلاته الخارجية. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.

وكان خان، الذي عزله البرلمان بعد تصويت بحجب الثقة في وقت سابق هذا العام، يسعى إلى حشد أنصاره وإجراء انتخابات جديدة قبل إطلاق النار عليه وإصابته في أثناء تجمع حاشد أوائل الشهر الماضي.

وأعلن خان عن المسيرة بهدف شل الحكومة، لكنه طلب من أنصاره التفرق سلميا بعد مسيرة في مدينة روالبندي، على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة.