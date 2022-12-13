ختام حملة المؤنسات الغاليات للحد من العنف ضد المرأة بالأقصر

اختتمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها.

وقالت الوحدة إن الحملة تأتي انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وتأكيدًا على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية.

وأشارت إلى أن المشاركين في المبادرة أكدوا أن قيمة مصر تبدأ من المرأة الأم التي تعمل وتدرس، لافتين إلى بعض الجوانب التي لا بد من التمسك بها والعمل من خلالها لتحقيق النجاح والتميز، من بينها أهمية ترسيخ فكرة أن السر الحقيقي يتمثل في الروح وليس الجسد، والثقة بالنفس، ونشر الأمل والتمسك به، والإصرار على تحقيق الحلم.