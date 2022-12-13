سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حزمة دعم لأوكرانيا بـ18 مليار يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن سفراء التكتل وافقوا على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو في عام 2023.

وأوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن"السفراء الأوروبيين، وافقوا من حيث المبدأ، بالإجماع، على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو لعام 2023.

وتحافظ الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تعهدها بمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، ويظل الاتحاد الأوروبي موحدا (في هذا الشأن).

ويمكن تقديم هذا التمويل في شكل شرائح منتظمة كقروض، بشروط تفضيلية.

وكانت الوكالة ذكرت أن مجلس الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية بقيمة 18 مليار يورو لتمكين التكتل من دعم أوكرانيا ماليا خلال عام 2023.