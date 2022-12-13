وزير النقل السوداني لـ«الشروق»: الدراسات الفنية لخط السكك الحديدية مع مصر مطلع 2023

كامل الوزير: انتهينا من دراسات الجانب المصرى والتنفيذ قريبا.. ومشروعات لربط مصر بمحيطها الأفريقي



قال وزير النقل السودانى، هشام أبوزيد، إن الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع إنشاء خط سكك حديدية بين مصر والسودان ستبدأ مطلع العام المقبل، وتستغرق ما بين عام ونصف إلى عامين، بسبب صعوبة الطريق ومسار المشروع.

وأضاف أبوزيد، لـ«الشروق»،أمس الأول، أنه تم توفير تمويل المشروع من صندوق التنمية الكويتى لصالح مصر لإجراء الدراسات اللازمة، على أن يعقبها تحديد آلية التنفيذ.

وأوضح أن الدراسات الخاصة بالمشروع هى التى ستحدد المدة الزمنية التى سيحتاجها للتنفيذ، منوها إلى أن المشروع ينقسم تنفيذه إلى مرحلتين، الأولى من أسوان إلى أبو سمبل بطول ٢٨٥ كيلو متر، والثانية من أبو سمبل إلى وادى حلفا بالسودان بطول نحو ٨٠ كيلو مترا.

من جهته، أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن العمل يجرى حاليا فى مصر بمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، وتحديدا فى أسوان لأبو سمبل، معلنا عن انتهاء الدراسات الخاصة بالجانب المصرى لربط المسافة من أبو سمبل إلى وادى حلفا، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء مؤتمر وزراء نقل الدول المشاركة فى مشروع الممر الملاحة بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أمس الأول، إن مصر حريصة على الربط مع دول الجوار، حيث حصلت الوزارة على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى لبدء الدراسات الخاصة بطريق برى يربط بين مصر ودولة تشاد عن طريق السودان، حيث تم تشكيل لجنة مصرية سودانية لاستطلاع الأرض وتحديد مسار الطريق، للوصول إلى باقى دول الغرب الأفريقى.

وأشار إلى أن هذا الطريق سيكون هام للغاية لربط الدول الحبيسة التى لا تطل على نهر النيل مثل تشاد، بما يساعد فى الوصول عن طريق تشاد إلى دول الغرب الأفريقى مثل الكاميرون ونيجيريا وساحل العاج والسنغال.

وكما أشار إلى وجود خطط ومشروعات أخرى لربط مصر بمحيطها الأفريقى سواء شمالا وجنوبا وغربا، وكذلك ربطها بالمحيط العربى شرقا، منها الربط البرى والسككى مع ليبيا، للإنطلاق منها إلى جميع دول الشمال الأفريقى، بالإضافة إلى طريق (القاهرة ــ كيب تاون) بطول ١٠ آلاف كيلو متر، ليكون طريق برى موازى وقريب من الممر الملاحى المُخطط إنشائه بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأوضح أن الشركات المصرية التى تعمل حاليا فى مشروعات النقل بمصر ستنتقل للعمل فى مشروعات فى بعض الدول العربية والأفريقية عقب الانتهاء من المشاريع المصرية، منوها إلى أن عدد من الشركات تعمل بالفعل حاليا فى مشروعات بالسودان وتنزانيا وأوغاندا، بالإضافة إلى حصول إحدى شركات المصرية على حق تنفيذ نفق فى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بطول ٥ كيلو مترات، وقطر ٧ أمتار.