 أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا داخل مسكنه بالفيوم - بوابة الشروق
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أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا داخل مسكنه بالفيوم

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى فرغلي
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:48 ص

أنهى شاب بالفيوم في منتصف العقد الثاني من العمر حياته شنقاً داخل مسكنه بحي الكيمان لمروره بأزمة نفسية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مشنوقا داخل شقته بحي الكيمان.

انتقل فريق من مباحث قسم أول الفيوم تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم وتبين من المعاينة أن الشاب يدعى محمد .ا في منتصف العقد الثاني من العمر وقرر التخلص من حياته شنقا داخل غرفته لمروره بأزمة نفسية تم تحرير محضر ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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