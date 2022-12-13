مقتل ابتسام المقرشية: شرطة عمان تعتقل المعتدي في ثاني جريمة قتل بشعة تستهدف نساء السلطنة

اهتز الشارع العماني بعدما تداول مغردون عبر مواقع التواصل أنباء جريمة قتل بشعة وقعت مساء الأحد بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري، راحت ضحيتها الشابة العمانية ابتسام المقرشية.

ونشرت العديد من حسابات مواقع التواصل خبر وفاة ابتسام المقرشية، وتداولت "بحسب شهود" أن الجاني "قتل ابتسام طعناً بالسكين بعد أن كان قد انتظرها حتى خرجت من الجامعة، ولاحقها بسيارته واصطدم بسيارتها من الخلف حتى توقفت".

وتأتي هذه الشهادات على الرغم من أن الجهات الرسمية العمانية لم تنشر أية تفاصيل حول ملابسات الجريمة، كما أنه لم يتسن لبي بي سي التحقق من مصداقية الصور المنتشرة بشكل مستقل.

شرطة عُمان السلطانية