مجموعة السبع تؤكد لأوكرانيا الاستمرار في دعمها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الاثنين في برلين بعد عقد مؤتمر عبر الفيديو مع قادة المجموعة والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مجموعة السبع أكدت لأوكرانيا الاستمرار في دعمها في كفاحها الدفاعي ضد روسيا.

وأكد شولتس أنه سيتم دعم أوكرانيا "طالما كان هذا ضروريا"، كما سيتم زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وفي الوقت نفسه، أجرى شولتس تقييما للرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي تنتهي بنهاية العام الجاري. وقال إن هجوم روسيا على جارتها في نهاية فبراير الماضي تطلب ردا حاسما وقويا ومن الحلفاء وفي مقدمتهم مجموعة السبع.

كما يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من حديث زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأكيد حصوله على المزيد من الدعم في ظل استمرار الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء بأوكرانيا، حيث يعيش الكثير من سكان منطقة أوديسا في جنوب البلاد بدون كهرباء الآن.

وقال البيت الأبيض إن تحسين الدفاع الجوي الأوكراني سيكون من الأولويات.

وتواصل القتال العنيف على الأرض شرقي أوكرانيا قرب بلدتي باخموت وأندريفكا في منطقة دونباس يوم الاثنين، وفقا لكييف.

وتم صد عدة عمليات تقدم للقوات الروسية في المنطقة، وفقا لما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ولقي عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بعد هجمات روسية صاروخية.

وفي تلك الأثناء، استهدفت القوات الجوية الاوكرانية قوات روسية ومدرعات في عدة هجمات، حسبما ذكر الجيش في كييف، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن موقع الهجمات.