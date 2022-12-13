 استطلاع: نصف الألمان يرون «مواطني الرايخ» تهديدا للديمقراطية - بوابة الشروق
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استطلاع: نصف الألمان يرون «مواطني الرايخ» تهديدا للديمقراطية

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 1:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 1:30 م

أعرب ما يقرب من نصف المواطنين في ألمانيا في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة تمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية.


وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال حوالي 53٪ من الألمان إن الحركة تشكل تهديدا للديمقراطية، بينما قال 31٪ آخرون إنها ليست كذلك. ولم يحدد حوالي 15٪ موقفهم.

وفي الأسبوع الماضي، شنت السلطات الألمانية حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مجموعة إرهابية مرتبطة بحركة "مواطني الرايخ". وتواجه المجموعة اتهامات بالسعي لبناء قوات مسلحة خاصة بها للإطاحة بالدولة. وكان من بين المعتقلين نائبة برلمانية سابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وجندي وأرستقراطي.

ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بشرعية الدولة الألمانية الحالية وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات وفي بعض الحالات يكدسون أسلحة غير مرخصة.

وبحسب الاستطلاع، تعتقد أقلية في ألمانيا أن "مواطني الرايخ" يشكلون تهديدا لهم شخصيا، بينما ذكر حوالي 63٪ آخرون أنهم لا يشعرون بتهديد شخصي منهم.

ويرى 50% من الألمان أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" مسؤول جزئيا عن التطرف في حركة "مواطني الرايخ"، بينما ذكر 24% آخرون أنهم لا يعتقدون ذلك. ولم تحدد باقي النسبة (26%) موقفها.

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