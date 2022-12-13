الولايات المتحدة تكشف عن اختراق علمي وبديل ثوري للطاقة

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الثلاثاء، عن اختراق علمي في مجال الاندماج النووي، يسمح باستنساخ الطاقة من النجوم والشمس.

وقالت جرانهولم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إن العلماء حققوا إنجازا علميا بميدان الاندماج النووي يمهد للتقدم في مجال الدفاع وإحداث "ثورة" في مجال الطاقة النظيفة، على حد تعبيرها.

وأضافت جرانهولم أن الطاقة الاندماجية تعتبر طاقة نظيفة تساعد في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، والطاقة الناتجة عن الاندماج الذري قد تتطلب عقدا أو أكثر للتمكن من استخدامها.

وأشارت جرانهولم إلى أن الطاقة الناتجة عن الاندماج الذري سيتم استخدامها خلال العقد المقبل.

ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي، الذي يصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يتسبب بأزمة المناخ العالمية.