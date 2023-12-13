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الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال أراض في القدس

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:27 م

أدان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي.

وأكد رشدي أن هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.

وقال رشدي إن مصادرة الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، مضيفا أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.


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