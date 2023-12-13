لندن: روسيا أطلقت أمس ما لا يقل عن 15 طائرة شاهد هجومية من بالاكلافا في القرم



أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا أطلقت أمس ما لا يقل عن 15 طائرة هجومية أحادية الاتجاه بدون طيار من طراز "شاهد"، من بالاكلافا في شبه جزيرة القرم، وهو موقع جديد يقع جنوب سيفاستوبول، لإطلاق الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في الخامس من ديسمبر الجاري، زعم مسئولون روس أنهم اعترضوا 41 هجوما بطائرات أوكرانية بدون طيار على البنية التحتية العسكرية الروسية في القرم، تشمل محيط موقع "كيب تشودا".

ويشار إلى أن "كيب تشودا"، الواقع في جنوب شرق شبه جزيرة القرم، هو موقع معروف لإطلاق الطائرات من طراز "شاهد"، يستخدمه الروس منذ أوائل سبتمبر الماضي، بحسب ما ورد في التقييم.

ويعد بالاكلافا في الوقت الحالي خامس موقع مؤكد لإطلاق الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار، والذي يتم استخدامه في العمليات التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، إلى جانب المواقع الموجودة في كيب تشودا وييسك وبريمورسكو وكورسك.

ومن المرجح على نحو كبير أن تقوم روسيا بتوزيع قدرات إطلاق الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار عبر عدة مواقع، كإجراء لحماية قواتها، ولتعقيد جهود قوات الدفاع الجوي الأوكراني.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.