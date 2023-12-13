وزيرة الخزانة الأمريكية: من الطبيعي أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه سيكون من المنطقي أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم، للحفاظ على توازن الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن يلين قولها اليوم الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "مع تراجع التضخم، أمر طبيعي أن تتراجع معدلات الفائدة، لأن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع، وهو ما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية".

وذكرت الوزيرة أن تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد يعتمد على مستواها فيما يتعلق بمعدل التضخم. ومع تراجع التضخم، ستصبح أسعار الفائدة أكثر تقييدا حال ظلت ثابتة.

وأضافت يلين: "أتوقع أن يواصل التضخم تراجعه"، مضيفة أنها توقعت أن ينخفض المعدل إلى مستوى قريب من 2% بنهاية عام 2024.



