خفر السواحل القبرصي ينقذ 170 مهاجرا بينهم أطفال شرقي البحر المتوسط

انتشلت قوات خفر السواحل القبرصية 170 مهاجرا، كانوا على متن ثلاثة قوارب صغيرة، على بعد بضعة أميال بحرية شرق الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، أمس الثلاثاء، ونقلتهم إلى بر الأمان.

ونقل "راديو قبرص" اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل القول، إن المهاجرين كان بينهم 46 قاصرا، منهم 27 طفلا غير مصحوبين بذويهم.

وأوضح تقرير "راديو قبرص" أنه من المقرر أن يتم إيواء جميع المهاجرين في مخيمين بالجزيرة، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.

جدير بالذكر أن مراكز تسجيل طالبي اللجوء والاستقبال في قبرص تعاني بسبب اكتظاظها، ويتم حاليا توسيعها من خلال تمويل من جانب الاتحاد الأوروبي.