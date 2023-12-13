الطيران المدني الكويتي توقع عقدا بـ 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع مراقبة الطقس في المطار

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية توقيع عقد مع شركة (ستيريلا) الفرنسية لتنفيذ مشروع نظام مراقبة الطقس التلقائي في مطار الكويت الدولي، بقيمة تبلغ نحو 6.2 مليون دينار كويتي (نحو 20 مليون دولار أمريكي).

ووقع العقد اليوم الأربعاء، نيابة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المدير العام بالتكليف عماد الجلوي وعن شركة (ستيريلا) الفرنسية الرئيس التنفيذي روبرت بيسكيوت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في (الطيران المدني) سعد العتيبي قوله إن المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 1095 يوما تليها أربع سنوات ضمان وصيانة يهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية في البلاد.

وأوضح العتيبي، أن المشروع عبارة عن نظام لتوفير معلومات الأرصاد من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة وجودة الهواء وقياس المد والجزر ودرجة حرارة البحر.

وذكر أن النظام يوفر هذه المعلومات من خلال 38 محطة برية وبحرية موزعة في مختلف أرجاء الكويت والمياة الإقليمية.

وأشار إلى أنه يتم استخدام هذه المعلومات لسلامة الملاحة الجوية والملاحة البحرية ولسلامة المواطنين والمقيمين كما يتم تزويد هذه المعلومات لجهات مختلفة في البلاد.