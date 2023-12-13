وجهت منظمة أطباء بلا حدود، نداء استغاثة عبر إعلانٍ نشرته في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى وضع حد لإطلاق النار في غزة، وقدمت شهادة طبيبة للأوضاع الكارثية في ظل القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر منذ 68 يوما.

وأكدت المنظمة في إعلانها أنه "لا وجود لمكان آمن في غزة، القصف لا يتوقف، بالكاد يوجد طعام أو مياه صالحة للشرب، يجب إنهاء هذه الكارثة الإنسانية على وجه السرعة".

وفي السياق ذاته، كررت المنظمة، في بيان لفرعها في كندا، نقله المركز الفلسطيني للإعلام، الدعوة للاستجابة لمطالبها، مستشهدة بقول إحدى الطبيبات من غزة تُدعى رُبى "تنهال الغارات الجوية علينا في جميع الأيام والليالي، ولا ينفكون يستهدفون الجميع، لا أحد في مأمن".

وأوضحت رُبى "لا نملك سوى مستلزمات طبية أساسية، ولم يعد لدينا طريقة للوصول لعياداتنا، إذ ضيق الجيش الإسرائيلي السبل علينا".

وتابعت "بات الناس يلتهمون ما يجدونه، من الجوع. لا أعتقد أن أيا مما أقوله سيشكل فارقا، رسالتي الوحيدة أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يعامل بآدمية وأن ينال حقوقه".

وأضافت الطبيبة أنه "بعد 60 يوما من الحرب بتُّ على قناعة أن أولئك الذين رحلوا في بداية الحرب كانوا أكثر حظا منا، إذ لم يعايشوا شهرين من الرعب المتواصل صباحا ومساء، أرى أهلي يعانون، ولا شيء بوسعي فعله، هذا العالم ليس عادلا".

من الجدير بالذكر، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18 ألفا، كما ارتفع عدد المصابين إلى أزيد من 50 ألفا، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.