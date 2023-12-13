إصابة 34 شخصا إثر سقوط حطام صاروخي روسي في عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة 34 شخصا، نتيجة سقوط حطام صاروخي في عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية /كييف/، بعد أن اعترض الدفاع الجوي الأوكراني أهدافا باليستية روسية.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية، إنه تم الإبلاغ عن 34 مصابا في منطقة /دنيبروفسكي/، مضيفا أنه تم نقل 15 منهم إلى المستشفى، بينهم طفلان، في حين تلقى 19 شخصا المساعدة الطبية على الفور.

وذكر تقرير الإدارة العسكرية لكييف، أنه في حوالي الساعة الثالثة صباحا، أطلق الروس صواريخ جاءت على الأرجح من الاتجاه الشمالي الشرقي.

وتسبب حطام الصواريخ في حدوث أضرار في ثلاث مناطق بالمدينة، كلها على الضفة الشرقية لنهر /دنيبرو/.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة عمل إلى واشنطن، حيث التقى أمس الثلاثاء بممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي الكونجرس الأمريكي.

وصرح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، بأن ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس أكدوا له دعمهم القوي لأوكرانيا.