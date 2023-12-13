 «ترنيمة الصحراء» يختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«ترنيمة الصحراء» يختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

إسراء زكريا
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:14 ص

اختتم العرض المصري "ترنيمة الصحراء"، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بحضور كبار الممثلين المسرحيين في الوطن العربي.

"ترنيمة الصحراء" تدور فكرته حول خال وخالة يعيشان في الصحراء، ويعملان بها، ويحاولان طوال الوقت كشف لغزها وأسرارها، وهو من بطولة: عايدة فهمي، وسعيد صديق، وهاني عبد الحي، وتأليف متولي حامد، وإخراج انتصار عبد الفتاح.

وشارك في هذه الدورة من المهرجان ٥ عروض عربية، هي: العرض الإماراتي "الناموس"، والعرض الموريتاني "أولاد العالية"، والعرض الأردني "منيفة"، والعرض السوري "الذيب"، والعرض المصري "ترنيمة الصحراء".

واحتفت عروض المهرجان بالحكايات والسير والأشعار، التي أبدعتها المجتمعات الصحراوية العربية، وتقدمها في قوالب فنية تتداخل فيها الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية.

وصمم فضاء المهرجان في هيئة قرية صحراوية بمنطقة الكهيف، وأعدت منصة العروض في موقع تحيطه الوديان والكثبان والخيام، ومجهز بكافة المستلزمات الضوئية والصوتية.

ونظم المهرجان مسامرات نقدية تسلط الضوء على الجوانب الفنية للعروض المشاركة؛ لمناقشة موضوعاتها وتقنياتها.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي قد أقيم في الفترة من ٨ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان أحمد أبو رحيمة، وتحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.

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