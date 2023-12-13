فلسطين محور مداخلات الجامعة العربية في فعالية «حقوق الإنسان 75» بجنيف

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفعالية رفيعة المستوى "حقوق الإنسان 75" المنعقدة على مستوى قادة الدول والوزراء وكبار المسئولين في قصر الأمم بجنيف، بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وترأس وفد الأمانة العامة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث أكدت في مداخلة خلال الجلسة العامة ضمن محور جدول الأعمال المعنون "التعهدات"، أنه لا يمكن تخليد أي ذكرى مع استمرار صمت البعض على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين، ولا يمكن الاحتفال بأي إنجاز مع استمرار تأييد البعض هذه الجرائم، داعية المجتمع الدولي لإعادة التفكير في هكذا احتفاليات، واختيار سبل أكثر فاعلية ليشهد شعب فلسطين انتهاء ازدواجية المعايير في إعمال مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن التاريخ يدون في سجله الأسود موقف كل متخاذل عن الدفاع عن حقوق شعب فلسطين وتنكره لمبادئ حقوق الإنسان، موضحة أن الرقم 75 إن كان يعني شيئا، فهو يعني مرور 75 عاما على احتلال أرض فلسطين.



وقد أكدت الأمانة العامة الأمر ذاته في اللقاءات الثنائية المنعقدة على هامش الفعالية وكذا خلال أعمال المائدة المستديرة التي عقدتها بعثة دولة فلسطين في جنيف أمس، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وتجدر الإشارة إلى أن الحدث رفيع المستوى "حقوق الإنسان 75" منظم من قبل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشهد مشاركة عدد من قادة الدول والوزراء وكبار المسئولين بالدول والمنظمات الدولية والإقليمية علاوة على عدد من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام العربية والدولية.



وتأتي الفعالية في ظرفية دولية ضاغطة ودقيقة يطغى فيها عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة على المشهد الحقوقي، وعلى السلم والأمن الدوليين.