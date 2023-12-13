الرئيس الصيني يتخلف عن حضور اجتماع اقتصادي سنوي رئيسي لأول مرة

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تخلف الرئيس الصيني شي جين بين، عن حضور اجتماع اقتصادي سنوي رئيسي لأول مرة، في ظل استمرار الرئيس الصيني في مخالفة أعراف الحزب الشيوعي خلال فترة رئاسته الثالثة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الرئيس الصيني توجه إلى فيتنام أمس الثلاثاء، في زيارة لمدة يومين تداخلت مع المرحلة النهائية من اجتماع لوضع أهداف النمو لعام 2024.

وهذه تعد أول مرة يغادر فيها أقوى رجل في الصين منذ ماو تسي تونج البلاد خلال حدث اقتصادي بارز، بحسب السجلات العامة.

ويمثل غياب شي جين بينج، أحدث حلقات سلسلة من الخطوات غير واضحة التفسير، التي يتخذها الرئيس الصيني وتعارض الأعراف الدبلوماسية والخاصة بالحزب.

وكان شي جين بينج، قد تخلف خلال الصيف عن إلقاء كلمة خلال فعاليات في جنوب أفريقيا، حيث قرأها وزير تجارته بدلا منه.

كما لم يحضر الرئيس الصيني قمة مجموعة العشرين لأول مرة في سبتمبر الماضي، وأرسل رئيس الوزراء بديلا عنه.