رقم قياسي لحضور الجماهير في افتتاح كأس العالم للأندية بين الاتحاد وأوكلاند

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحقيق الحضور الجماهيري في مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي لرقم قياسي تاريخي، في افتتاحيات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات عبر موقع الفيفا: "يا لها من أمسية رائعة هنا في جدة.. كان حفل الاستقبال لأول بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية رائعًا، حيث سجل أعلى معدل حضور جماهيري على الإطلاق في المباراة الافتتاحية".

وأضاف: "تهانينا للاتحاد وأوكلاند سيتي على المباراة الممتعة وأشكر الجميع هنا على بدء هذه المسابقة بأفضل طريقة ممكنة. أنا واثق من أننا سنستمر في توحيد العالم من هذا البلد الجميل حيث نتوج بطل العالم الجديد للنادي".

وتابع: "انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 بحفل افتتاح مذهل أمام حشد كبير من الناس اليوم في جدة".

وأتم جياني إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "سعدت بلقاء وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وأشكره؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على تنظيم هذا الحدث الكبير حيث بدأ الاتحاد وأوكلاند سيتي رحلة تتويج أبطال العالم للأندية".

وتغلب الاتحاد السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح كأس العالم للأندية، أمس الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي، في الدور ربع النهائي.