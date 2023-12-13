 إسرائيل لن تنجو من غضب الله.. أزمة قلبية تباغت برلمانيا تركيا أثناء كلمة عن غزة (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل لن تنجو من غضب الله.. أزمة قلبية تباغت برلمانيا تركيا أثناء كلمة عن غزة (فيديو)

وكالات
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 2:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 2:45 م

تعرض برلماني تركي، لأزمة قلبية، خلال إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكان البرلماني حسن بيتميز، يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة، وفق وكالة سبوتنيك.

وكانت آخر كلماته: «ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا ولكن ليس من التاريخ... إسرائيل لن تنجو من غضب الله»، قبل أن يقع على الأرض فجأة، في لحظة التقطتها كاميرات البث المباشر في جلسة البرلمان.

وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز (53 عامًا) سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن في حالة حرجة.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بيتميز يخضع للرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.


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