الأمم المتحدة تطلب تخصيص 3 مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

طلبت الأمم المتحدة 46 مليار دولار للحيلولة دون وقوع أزمات إنسانية خلال العام المقبل في خمس دول، حيث طلب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، تخصيص 3 مليارات دولار لأفغانستان.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية قول في بيان له، إن أفغانستان واحدة من بين خمس دول تحتاج إلى مساعدات إنسانية.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في البيان، أن "طلب الأموال لخمس دول رئيسية، يعكس عدد الأشخاص المحتاجين، ومدى احتياجهم في هذه الدول. ويشمل هذا الطلب 4.4 مليار دولار لسوريا، و1ر3 مليار دولار لأوكرانيا، و3 مليارات دولار لأفغانستان، و9ر2 مليار دولار لإثيوبيا، و8ر2 مليار دولار لليمن".