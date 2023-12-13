بريطانيا وأمريكا تفرضان مجددا عقوبات على حماس

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فرضت بريطانيا والولايات المتحدة، مجددا عقوبات جديدة ضد أشخاص لهم علاقة بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء: "لا يجب أن يكون هناك مستقبل لحماس في غزة".

وأضاف كاميرون، أن بريطانيا فرضت عقوبات على سبعة أشخاص، هم قادة أو داعمون ماليون، لحركة حماس أو حركة الجهاد الفلسطينية.

وتهدف العقوبات التي تتضمن تجميد أصول وفرض قيود على الدخول إلى عزل حركة حماس.

وأعلنت الحكومة الأمريكية اتخاذ إجرءات جديدة، وهي رابع حزمة عقوبات تتخذها واشنطن منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.