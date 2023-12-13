بيلينجهام: زيدان أحد أفضل لاعبي الوسط بالتاريخ

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تحدث الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد أن الأسطورة الفرنسية ولاعب الملكي السابق زين الدين زيدان هو أفضل لاعب خط وسط في تاريخ كرة القدم.

وشارك نجم ريال مدريد الحالي، جود بيلينجهام، في حفل من شركة «أديداس العالمية» بمناسبة مرور 30 عامًا على إصدار حذاء «Adidas Predator».

حيث ارتدى هذا الحذاء أساطيرة كرة القدم، وهم زين الدين زيدان، بالإضافة إلى نجمي الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد وديفيد بيكهام.

وقال جود بيلينجهام في تصريحات على هامش الحفل: «زين الدين زيدان هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ».

وتابع: «آمل أن أحافظ على رقم زين الدين زيدان (رقم 5) وعلى حذائه الذي أرتديه أثناء اللعب».

وتحدث عن هدف زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002: «تسديدة زيدان هي أول وأفضل ذكرى تأتي إلى ذهني مع هذا الحذاء».