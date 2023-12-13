رجلان يقتحمان مجلس النواب الهندي في ذكرى هجوم إرهابي

اقتحم رجلان قاعة مجلس النواب الهندي، في خرق أمني أوقف إجراءات الجلسة في الذكرى السنوية لهجوم إرهابي وقع قبل عقدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقفز الرجلان، إلى القاعة من معرض الزوار وهرعا نحو مقعد رئيس المجلس أوم بيرلا، حسبما قالت النائبة المعارضة كاكولي غوش داستيدار للصحفيين.

وأضافت أن مسئولي الأمن ألقوا القبض على الرجلين وتم رفع جلسة المجلس.

وأظهرت صور ولقطات مصورة، أن الرجلين أطلقا دخانا داخل قاعة البرلمان، بينما حاول أحدهما القفز فوق المقاعد فيما حاصره النواب.

وقال أوم بيرلا رئيس المجلس للنواب بعد إعادة انعقاد الجلسة: "يجري التحقيق في الواقعة وتحقق شرطة دلهي أيضا في هذا".

يذكر أن أكثر من 12 شخصا لقوا حتفهم بما في ذلك خمسة مسلحين في هجوم على مجمع البرلمان الهندي في ديسمبر عام 2001.

ووقع الهجوم بينما كان رئيس الوزراء الهندي إنذاك آتال بيهاري فاجبايي، موجودا في البرلمان، ولكن لم يصب بسوء حيث تم نقله إلى مكان آمن مبنى الهيئة التشريعية.

واتهمت الهند جماعات مسلحة مقرها باكستان بالوقوف وراء الهجوم.