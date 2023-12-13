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وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للشعب المصري على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن مدبولي قوله إن الشعب ضرب أبروع الأمثلة في الوعي فاصطف في لجان الانتخابات للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.

كما توجه بالشكر للشباب على تصدرهم المشهد الانتخابي، وتعبيرهم عن وعيهم الشديد ووطنيتهم.

وأسدل الستار على الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدار ثلاثة أيام للمصريين في الداخل، ومثلها لمن هم في الخارج، وسط مؤشرات أولية تتحدث عن تقدم كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أفادت المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة، بمنافسة شديدة بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية.

وأجريت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم الرئيس السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.