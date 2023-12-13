حماس لجيش الاحتلال الإسرائيلي: فاتورة قتلاكم سترتفع ما دمتم في غزة

حذرت حركة "حماس"، الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من زيادة "فاتورة عدد قتلاه كلما زادت مدة وجوده بقطاع غزة".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعدما سمح الاحتلال بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء "جولاني" قتلوا في كمين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فضلا عن إصابة 4 أخرين بجروح خطيرة ما رفع عدد القتلى منذ ساعات فجر اليوم إلى 10.

وقالت "حماس"، إن "إعلان جيش الاحتلال عن مقتل عشرة أغلبهم من الضباط، ليلة أمس في الشجاعية شمال شرق قطاع غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادته وجيشه"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت أن الفصائل المسلحة بغزة "توفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغُزاة".

وأوضح أن القيادة الإسرائيلية "الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة الجنود الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات".

وتابع : "لا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران".

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.