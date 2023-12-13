إحصائية خاصة تبشر الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية

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يستهل النادي الأهلي مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بمواجهة اتحاد جدة السعودي.

اتحاد جدة افتتح كأس العالم للأندية بالفوز 3-0 أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، ليضرب موعدًا مع الأهلي في الدور ربع النهائي مساء الجمعة المقبلة، 15 من ديسمبر الجاري.

ورغم خسارة الأهلي في ثلاث مواجهات سابقة جمعته مع اتحاد جدة، إلا أن النادي الأحمر يمتلك إحصائية خاصة في مونديال الأندية تبشره بالفوز، قبل القمة العربية في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم، فيما يشارك اتحاد جدة السعودي بصفته بطلًا للبلد المستضيف للبطولة.

وخلال مشاركات الأهلي الثمان السابقة في بطولة كأس العالم للأندية، التقى بطل القرن الإفريقي أمام ممثل البلد المستضيف في نسختين فقط.

وحقق الأهلي الفوز في مباراتيه السابقتين أمام ممثل البلد المستضيف، حيث انتصر الأهلي أمام هيروشيما الياباني في نسخة 2012، وأكمل الطريق ليحقق المركز الرابع بعد الخسارة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث.

وفي نسخة 2020، عاد الأهلي لمواجهة ممثل البلد المستضيف، عندما واجه الدحيل القطري، وحقق الفوز عليه 1-0، ليكمل طريقه ويحقق المركز الثالث في البطولة.

المواجهة الأولى بين العملاقين العربيين جاءت في عام 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية، وشهدت فوز الاتحاد بنتيجة 1-0 على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية في السوبر المصري السعودي عام 2001، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي بنتيجة 3-2 باللقاء الذي أُقيم بمصر.

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في عام 2005 بمونديال الأندية، وشهدت فوز العميد على الأهلي بنتيجة 1-0، سجل الهدف وقتها محمد نور أسطورة الاتحاد.