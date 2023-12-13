زيلينسكي يصل أوسلو في زيارة مفاجئة

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وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إلى النرويج في زيارة غير متوقعة، وذلك بعد زيارته لواشنطن لمناقشة الحصول على مزيد من المساعدات.

وهبطت طائرة زيلينسكي في أوسلو صباح اليوم الأربعاء، بحسب تسجيلات مباشرة من وسائل الاعلام النرويجية.

ومن المقرر عقد اجتماع لقادة دول الشمال في وقت لاحق من اليوم في العاصمة النرويجية، من المقرر أن يحضره زيلينسكي.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورؤساء وزراء النرويج والسويد والدنمارك وآيسلندا اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بصورة أساسية على تعاون دول الشمال بشأن قضايا الدفاع والأمن.

ومرارا وتكرارا دعمت دول الشما ل أوكرانيا في دفاعها ضد الحرب الروسية بالمعدات العسكرية وحزم المساعدات.