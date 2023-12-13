رؤساء أركان التحالف العسكري الإسلامي يناقشون بالرياض سبل محاربة الإرهاب

ناقش رؤساء أركان الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدول الداعمة، اليوم الأربعاء، في اجتماعهم الثاني بالرياض "كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رؤساء أركان التحالف الإسلامي عرضوا خلال اجتماعهم، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، "استراتيجية التحالف الإسلامي وأبرز إنجازاته ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي (الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية)".

وأكد الرويلي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي القادم والمزمع عقده في شهر فبراير 2024 برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب هو حلف عسكري إسلامي أُعلن عنه في 15 ديسمبر 2015 بقيادة السعودية يضم 41 دولة إسلامية ويهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته حسب بيان إعلان التحالف.