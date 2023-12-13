دبي: أكبر معرض عربي للبتروكيماويات يدعو لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة

كشف معرض (عرب بلاست 2023)، الذي يعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توجه صناعة البتروكيماويات بالمنطقة لاعتماد معايير الاستدامة واعدة التدوير.

وعرض مشاركون في المعرض، الذي انطلق في دبي اليوم الأربعاء، تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة، داعين إلى الاستفادة منها في تحقق صناعة تحافظ على البيئة.

وافتتح الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم ، فعاليات الدورة الـ16 من المعرض (عرب بلاست 2023 )، المقام بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويضم كبريات الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية وعمالقة الصناعة من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية.

وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن المعرض يركز في هذه الدورة على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، ويعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة.

وأضاف نضال محمد، للصحفيين، أن المعرض يقدم أحدث ما توصلت إليه صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ونماذج لمستقبلها خلال السنوات القادمة والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

وتابع: "يتوقع المصنعون للبلاستيك أن ينمو معدل إعادة التدوير بنسبة 9.3% بحلول عام 2026، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى إلهام قادة الصناعة بتبني ممارسات دائرية تعزز الكفاءة وتقلل من التأثير البيئي.

من جانبه، قال رشيد مبيض، مدير (عرب بلاست 2023) إنه يشارك في الدورة الحالية من الحدث، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات، ومن الدول المشاركة سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر.

ولفت إلى أن المعرض يسلط الضوء على أحدث التطورات في تقنيات صناعة البلاستيك وإعادة التدوير والماكينات الحديثة التي تعزز الاستدامة، مشيرا إلى أن المعرض يركز على التنويع في المنتجات صديقة البيئة، مثل البلاستيك المعتمد على المواد الحيوية والكيماويات المتجددة.