نتنياهو متحديا الضغط الدولي: لن يوقفنا أي شيء عن تدمير حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه رغم الضغط الدولي، فلن يوقف بلاده أي شيء عن تدمير حماس، حسب زعمه.



وزار نتنياهو، مركز اعتقال، جنوب الأراضي المحتلة، "حيث تقوم وحدت الاستخبارات البشرية 504 التابعة للجيش باستجوات عناصر حماس الذين تم القبض عليهم في قطاع غزة"، بحسب مكتب رئيس الوزراء.



ووفقا للمكتب، "حصل نتنياهو على إيجاز بشن عمل الوحدة وإجراءات الاستجواب"، بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.



وأبلغ نتنياهو جنود الوحدة قائلا "سنواصل حتى النهاية، و حتى النصر وحتى القضاء على حماس، وحتى على الرغم من الضغط الدولي، لن يوقفنا أي شيء".



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس الثلاثاء، بأن الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، تسببت في تآكل التأييد الدولي للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس، غير أنه قال إنه سيواصل تأييد هدف إسرائيل للقضاء على حماس.