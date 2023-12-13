محافظ جنوب سيناء: النجاح الباهر في الانتخابات الرئاسية يبرز جهود بناء الوعي بالمحافظة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ملحمة النجاح التي شهده عرس الانتخابات الرئاسية تؤكد النجاح في بناء الوعي لدي أبناء المحافظة، ودليل على نضج وعي المصريين، مشيدًا بالإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المتابعة الدورية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري، وموقف إنشاء عدد 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهم "ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور، ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة".

وأشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من الميادين الخمس، مما يظهر مدينة شرم الشيخ بالمظهر الحضاري اللائق أمام الوفود السياحية، وأكد ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات بمختلف القطاعات اللازمة، لمجابهة السيول والأمطار على مستوى مدن المحافظة.

كما تابع المحافظ، موقف منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ، وشدد على تفعيل منظومة التأمين بالكاميرات لأهميتها في تأمين زوار المدينة، وموقف إنشاء الحضانة بالحديقة المركزية، والتي تعد من الحضانات التي سيجري إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية، وموقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق، وموقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بطور سيناء.

وجرى استعراض موقف المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، ومتابعة موقف التجمعات التنموية، والمتغيرات المكانية على مستوى مدن المحافظة، وموقف تراخيص المحلات بكل المدن، وعرض كتاب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمستحقيها، وأيضا الكتاب الخاص بالأراضي المستردة، وخطة المحافظة في استغلالها، وموقف إزالة التعديات على مخرات السيول، والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول بجميع المدن.

ووجه المحافظ، بتسيير قوافل توعوية لمحو الأمية الدينية للسيدات بالقري والوديان النائية خلال الشهر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، يقدمها المجلس الإسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة.