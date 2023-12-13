ضياء السيد يحذر الأهلي من سيناريو كارثي قبل مباراة اتحاد جدة

حذر ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لاعبي النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق الأحمر المرتقبة أمام اتحاد جدة من سيناريو كارثي قد يطيح بالمارد الأحمر ويكلفه خسارة المباراة أمام بطل السعودية.

وقال ضياء السيد في تصريحات صحفية إن فريق اتحاد جدة درس الأهلي جيدا بكل تأكيد ويعرف كل نقاط قوته وضعفه ويجب على كولر الاستعداد جيدا لهذه المباراة الصعبة بكل تأكيد.

وكشف ضياء السيد أن أهم نقاط ضعف الأهلي في الفترة الماضية والتي تسببت في خسارة الفريق وتعادله في أكثر من مباراة هو اهدار الفرص السهلة وهى المشكلة التي يجب على كولر والجهاز الفني حلها سريعا.

وأضاف ضياء السيد: «في كأس العالم للأندية الماضية أضاع الأهلي فرصة محققة في مباراة فلامنجو البرازيلي وبعدها استقبل هدفا ثم خسر المباراة، ولذلك أشدد على أنه يجب استغلال الفرص التي تسنح للاعبي الأهلي وعدم اهدارها وأن يلعب الفريق بشكل جماعي خاصة على المستوى الدفاعي».

كان الأهلي قد خسر أمام فلامنجو بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت طرد مدافع الأهلي خالد عبدالفتاح وسجل هدفي الأحمر حينها أحمد عبدالقادر الغائب عن هذه البطولة للاستبعاد الفني من قبل كولر.