أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن الحرب في قطاع غزة، وندد فيها بالإجراءات الإسرائيلية في القطاع.



وتحدث النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز بقوة ضد إسرائيل، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية، وصرخ قائلا إن "الدولة اليهودية تعاني من غضب الله".

وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".

وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".

وتحدث بيتماز عن إسرائيل في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام التركية.

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وينتمي بيتماز إلى حزب "السعادة" الذي يجلس في المعارضة، ويعتبر إسلاميا محافظا.

Turkish MP @HasanBitmez lashes out at Erdogan for cooperating with Israel, immediately collapses. Allah is truly a Zionist. pic.twitter.com/gW0z5JTzKN