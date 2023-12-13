 مخاوف من حدوث فيضانات في إسرائيل وغزة جراء سقوط أمطار غزيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مخاوف من حدوث فيضانات في إسرائيل وغزة جراء سقوط أمطار غزيرة

غزة-د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:36 ص

يثير تساقط أمطار غزيرة مخاوف من حدوث فيضانات في كل من إسرائيل وقطاع غزة، مع تحرك ما يعرف بـ"نظام الضغط المنخفض" عبر المنطقة.

وتظهر قراءات من هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، أن المناطق القريبة من حدود غزة، شهدت أمطارا وصل منسوبها إلى 30 ملليمترا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أي حوالي ربع المتوسط لشهر ديسمبر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتشهد مناطق في جنوب غزة فيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي إسرائيل، أعلنت هيئة "الطبيعة والمتنزهات" أنه تم إغلاق العديد من طرق التجول الشهيرة، بسبب مخاوف من حدوث فيضانات عارمة.


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