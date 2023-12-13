الرئيس الصيني يطالب فيتنام بوقف الجهود الخارجية لإثارة المشاكل في منطقة آسيا-المحيط الهادئ

اختتم الرئيس الصيني شي جين بينج، أول زيارة له لفيتنام منذ ستة أعوام بدعوتها لوقف القوى الخارجية من إثارة المشاكل في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس الصيني قال اليوم الأربعاء، في تصريحات يبدو أنها تحمل إشارة مبطنة للولايات المتحدة أنه "يتعين على الجانبين أن يتوخيا الحذر، وأن يعارضا أي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ".

كما دعا شي جين بينج إلى أن تعززالدولتين التنسيق فيما بينهما بشأن العلاقات الدولية.

وقال الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج في ختام زيارة الرئيس الصيني لبلاده، إن العلاقات لم تكن "شاملة وعميقة وودية" هكذا من قبل.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني لفيتنام بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرصة "ضخمة" مع فيتنام، وذلك في أول زيارة يقوم بها لفيتنام.