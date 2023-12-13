التحرير الفلسطينية: نقدر عاليا موقف مصر لرفضها تهجير الفلسطينيين ووقوفها ضد تصفية القضية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية هي حرب إبادة.



وأضاف في مداخلة هاتفية له بقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل وتستهدف البشر والحجر، معقبا: «نحن نقترب الآن من 80 ألف شهيد وجريح، وعشرات الآلاف من البيوت دمرت، ومئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا من بيوتهم».



وذكر أن الهدف الاستراتيجي من هذه الحرب، هو دفع الفلسطينيين باتجاه التهجير من وطنهم، وهو موضوع يشكل خط أحمر في تاريخ الشعب الفلسطيني، ولن يسمح على الإطلاق بتهجيره من وطنه مرة أخرى بعد عام 1948، مضيفا: «أوجه الشكر الجزيل والتقدير العالي لموقف مصر الشقيقة والعرب جميعا لرفضهم هذه الحرب ورفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».



وأوضح أن الحراك الحاصل الآن على المستوى العربي والإسلامي والدولي، هو أكبر دليل على أن القضية الفلسطينية لن تقلتها طائرات الاحتلال، ولن تميتها دباباته مهما استهدفت من الشعب الفلسطيني.



وتوقع استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي، خاصًة بعد قرارا الجمعية العامة بأغلبية كبيرة بالدعوة لوقف إطلاق النار، والدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا، أن تتبوأ موقعها الأخلاقي والسياسي والإنساني بالضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذا العدوان.





