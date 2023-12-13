القوات العراقية تستعد لتأمين انتخابات مجالس المحافظات

أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دخول القوات العسكرية العراقية في حالة الإنذار ابتداء من يوم غد الخميس وحتى الأربعاء المقبل.

ودعا السوداني، في منشور عسكري، إلى إيقاف الإجازات ودخول قطعات الجيش العراقي في حالة الإنذار ابتداء من يوم غد الخميس وحتى يوم الأربعاء المقبل والتحاق كل المجازين إلى وحداتهم فورا.

كما دعا القادة والآمرين إلى أن يكونوا على رأس قطعاتهم.

وتأتي توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالتزامن من تسلم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتعاون مع القوات الأمنية الأبنية المدرسية لتكون مراكز ومحطات لانتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق على مدى يومي السبت والاثنين من الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تدخل البلاد بعد غد الجمعة الصمت الانتخابي وإيقاف الحملات الإعلامية الدعائية للتعريف بالمرشحين للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات العراقية.

وأعلنت الحكومة العراقية تحديد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عطلة رسمية لمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ومن المنتظر أن يتوجه يوم السبت المقبل أكثر من مليون ناخب من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إلى 565 مركز اقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات في 2367 محطة انتخابية في بغداد و15 محافظة عراقية عدا إقليم كردستان.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية العراقية قد أعلنت في وقت سابق تأمين الحماية لجميع المراكز الانتخابية وعدم تطبيق إجراءات حظر التجوال في الشوارع خلال سير العملية الانتخابية.

وكان السوداني قد شدد في وقت سابق على بذل الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات وأن يكون الجميع بمستوى الجهوزية والاستعداد لحفظ الأمن في بغداد والمحافظات.

كما شدد على تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص وعدم تعريضهم لأي تأثير في خياراتهم الانتخابية.

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات العامة لمجالس المحافظات يوم الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب لانتخاب قيادات جديدة لمجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان الثلاثة.