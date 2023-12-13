تقرير: القطب الشمالي شهد أحر صيف هذا العام منذ بدء القياسات

أشار تقرير صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن القطب الشمالي شهد أحر صيف له هذا العام منذ بدء القياسات.

وكانت درجات حرارة الأرض في الصيف هي الأعلى على الإطلاق في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي ، حسبما قال علماء بالإدارة في التقرير، مشيرين إلى أن هذا يعد علامة على "تسارع تغير المناخ".

وذابت أعلى نقطة في الغطاء الجليدي في جرينلاند للمرة الخامسة خلال السنوات الـ 34 الماضية التي تم فيها جمع البيانات، واستمر توسع الجليد البحري في الانخفاض. وبشكل عام، كان هذا سادس أكثر الأعوام دفئا في القطب الشمالي منذ بدء القياسات، وفقا للتقرير.

وأعد التقرير 82 عالما من 13 دولة.